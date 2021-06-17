Kırıkkale'de icradan satılık tarla

Mahkeme Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bulunan 10.360 metrekare büyüklüğündeki tarla için satış kararı verdi. Tarlanın % 2/4 eğimli killi tınlı yapıda olduğu da ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Tarlanın satış tarihi olarak 27.07.2021 11:10 belirlendi.