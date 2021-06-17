Konut fiyat artışında İzmir rekoru

MERKEZ Bankası, Nisan 2021 Konut Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Nisan'da, geçen yılın aynı dönemine göre konut fiyatları yüzde 32.4 arttı. Konut fiyatlarının en çok arttığı yer ise yüzde 34.3 oranıyla İzmir oldu. İstanbul'da konut fiyatlarında yüzde 28.6, Ankara'da ise yüzde 29.8 artış oldu.