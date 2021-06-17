Online harcamalar 226 milyarı buldu

E-TİCARET Etki Analizi 2020 Raporu'na göre, geçtiğimiz yıl dünyada internet kullanan her beş kişiden dördü e-ticaret yaptı. Rapora göre, 2020'de Türkiye'de e-ticaret harcamaları 226 milyar liraya ulaştı. E-ticaretin yüzde 63'ü ise mobil uygulamalar üzerinden gerçekleşti. Bilişim Sanayicileri Derneği ve Deloitte Digital'in hazırladığı E-ticaret Etki Analizi 2020 raporuna göre, e-ticarete katılan işletme sayısı 2015'ten bu yana yüzde 42 arttı.