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Haberler Ekonomi Online harcamalar 226 milyarı buldu

Online harcamalar 226 milyarı buldu

Online harcamalar 226 milyarı buldu

17.6.2021

E-TİCARET Etki Analizi 2020 Raporu'na göre, geçtiğimiz yıl dünyada internet kullanan her beş kişiden dördü e-ticaret yaptı. Rapora göre, 2020'de Türkiye'de e-ticaret harcamaları 226 milyar liraya ulaştı. E-ticaretin yüzde 63'ü ise mobil uygulamalar üzerinden gerçekleşti. Bilişim Sanayicileri Derneği ve Deloitte Digital'in hazırladığı E-ticaret Etki Analizi 2020 raporuna göre, e-ticarete katılan işletme sayısı 2015'ten bu yana yüzde 42 arttı.

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