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Haberler Ekonomi Sinema ve tiyatroyu salgın vurdu

Sinema ve tiyatroyu salgın vurdu

Sinema ve tiyatroyu salgın vurdu

17.6.2021

TÜİK, sinema ve tiyatro istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2020'de 2019 yılına göre yüzde 4.5 azalarak 2 bin 698 oldu. Koltuk sayısı yüzde 6.0 azalarak 317 bin 763 oldu. Tiyatro salon sayısı yüzde 20.1 azalırken, salon koltuk sayısı yüzde 24.5 azaldı. Gösteri sayısı yüzde 40.4 düştü.

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