TÜİK, sinema ve tiyatro istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2020'de 2019 yılına göre yüzde 4.5 azalarak 2 bin 698 oldu. Koltuk sayısı yüzde 6.0 azalarak 317 bin 763 oldu. Tiyatro salon sayısı yüzde 20.1 azalırken, salon koltuk sayısı yüzde 24.5 azaldı. Gösteri sayısı yüzde 40.4 düştü.
Sinema ve tiyatroyu salgın vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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