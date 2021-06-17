Sinema ve tiyatroyu salgın vurdu

TÜİK, sinema ve tiyatro istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2020'de 2019 yılına göre yüzde 4.5 azalarak 2 bin 698 oldu. Koltuk sayısı yüzde 6.0 azalarak 317 bin 763 oldu. Tiyatro salon sayısı yüzde 20.1 azalırken, salon koltuk sayısı yüzde 24.5 azaldı. Gösteri sayısı yüzde 40.4 düştü.