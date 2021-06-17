SOCAR’dan Karadeniz gazı için işbirliği sinyali

SOCAR Türkiye Başkan Vekili Vagif Aliyev, Türkiye'nin Karadeniz'deki gaz keşiflerinin stratejik açıdan önemli olduğunu belirterek, "Teorik olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile saha geliştirme ve üretim faaliyetlerinde birlikte çalışmamız söz konusu olabilir. Profesyonel olarak ilgi alanımızda" diye konuştu.

YENİ TEKNOLOJİYLE ÜRETİM

Aliyev, SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov ile basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şirketinin en büyük yurtdışı yatırımının Türkiye'de olduğunu ve bu yatırımların 16.5 milyar doları bulduğunu söyledi. SOCAR'ın denizlerde petrol ve doğal gaz arama ve sondaj konusunda çok tecrübeli olduğunu aktaran Aliyev, Karadeniz'in derinliği ve dalga şiddetinin klasik bir platform kurmaya uygun olmayabileceğini, ancak insansız üretimi de içeren yeni teknolojilerle üretimin gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Aliyev, Türkiye'nin Karadeniz'deki gaz keşiflerinin stratejik açıdan önemine dikkati çekerek, "Teorik olarak TPAO ile saha geliştirme ve üretim faaliyetlerinde birlikte çalışmamız söz konusu olabilir" dedi. TPAO ile 1994'ten beri ortak çalıştıklarını anımsatan Aliyev, üçüncü ülkelerde bu tecrübeleri değerlendirme imkanları olduğunu dile getirdi.

YAKIN COĞRAFYA ÖNEMLİ

Aliyev, ilk etapta çok uzak coğrafyaları düşünmenin doğru olmadığını, yakınlardaki enerji zengini bölgelerde çalışılabileceğini belirterek, "Cumhurbaşkanlarının konuya ortak bakışı bizim için talimat özelliği taşıyor" dedi. Türkiye'deki 2. petrokimya yatırımlarını içeren Mercury projesine ilişkin bilgi veren Aliyev, bu yatırımla ilgili kararın 2022'de kesinleşeceğini ifade etti. SOCAR Türkiye Başkan Vekili Vagif Aliyev, söz konusu projeyle ilgili daha önce BP ile görüştüklerini fakat BP'nin petrokimya sektöründen çıktığını anımsatarak şöyle konuştu:

YATIRIMDAN VAZGEÇMEYİZ

"BP'nin petrokimya varlıklarını satın alan INEOS ve diğer yatırımcılarla görüşmelerimiz sürüyor. Türkiye'de 2. petrokimya yatırımımız olacak Mercury projemizin uzun vadeli ertelenmesine sıcak bakmıyoruz. Bu yatırımı gerçekleştireceğiz. Bunu petrokimya alanında tecrübeli bir ortak ya da finansman ortağıyla yapabiliriz."