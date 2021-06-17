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Haberler Ekonomi TİGEM 74 baş safkan Arap tayı satacak

TİGEM 74 baş safkan Arap tayı satacak

TİGEM 74 baş safkan Arap tayı satacak

17.6.2021

TARIM İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'ne ait 74 baş safkan Arap tayı açık artırma usulüyle satılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2019-2020 doğumlu 33 baş dişi ve 41 erkek olmak üzere toplam 74 baş safkan Arap tayının tek tek açık artırma usulüyle satışı gerçekleştirilecek. Söz konusu ihale, 6 Temmuz'da Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri'nde yapılacak. Tay başına geçici teminatın 5 bin lira olduğu ihaleye ilişkin şartname, TİGEM, Sultansuyu ve Karacabey tarım işletmelerinde görülebilecek.

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