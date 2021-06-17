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Haberler Ekonomi Türkiye’nin doğalgazlı tek köyü Akgedik

Türkiye’nin doğalgazlı tek köyü Akgedik

Türkiye’nin doğalgazlı tek köyü Akgedik

17.6.2021

MUĞLA'NIN birçok ilçesi doğalgazla tanışamazken Yatağan'ın Akgedik köyünde evlere doğalgaz bağlandı. Büyükşehir Yasası'yla mahalle statüsüne geçen Yatağan'a bağlı 1300 nüfuslu Akgedik köyünde 450 hanenin tamamına yakını doğalgazla tanıştı. Akgedik muhtarı Yaşar Uğur, Muğla'nın birçok ilçesinde bile doğalgaz olmadığını hatırlatarak, "Yaptığımız araştırmalara göre Akgedik, Türkiye'de doğalgazı tamamlanan tek köy oldu" dedi.

ADEM ÜLKER

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