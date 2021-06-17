Türkiye’nin doğalgazlı tek köyü Akgedik

MUĞLA'NIN birçok ilçesi doğalgazla tanışamazken Yatağan'ın Akgedik köyünde evlere doğalgaz bağlandı. Büyükşehir Yasası'yla mahalle statüsüne geçen Yatağan'a bağlı 1300 nüfuslu Akgedik köyünde 450 hanenin tamamına yakını doğalgazla tanıştı. Akgedik muhtarı Yaşar Uğur, Muğla'nın birçok ilçesinde bile doğalgaz olmadığını hatırlatarak, "Yaptığımız araştırmalara göre Akgedik, Türkiye'de doğalgazı tamamlanan tek köy oldu" dedi.

ADEM ÜLKER