Artvin'de icradan satılık daire

Mahkeme Artvin'in Merkez ilçesinde bulunan 2+1 oda sayısına sahip daire için satış kararı verdi. Dairenin Artvin Valiliği'ne 290 metre, Artvin Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 360 metre uzaklıkta olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 13.08.2021 10:25 belirlendi.