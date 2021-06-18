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Haberler Ekonomi Bankacılık sektörünün mevduatı yükseldi

sektörünün mevduatı yükseldi

Bankacılık sektörünün mevduatı yükseldi

18.6.2021

BANKACILIK sektörünün toplam mevduatı, 11 Haziran haftasında 14.4 milyar lira artarak 3 trilyon 960.2 milyara yükseldi. Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2.13 artışla 1 trilyon 704 milyar 272 milyon 692 bin liraya yükselirken, yabancı para cinsinden mevduat yüzde 0.65 azalışla 2 trilyon 119 milyar 110 milyon lira oldu.
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