Dünyanın en büyük üçüncü elması bulundu

DÜNYANIN en büyük üçüncü elması, Afrika ülkesi Botswana'da bulundu. 1098 karatlık elmasın milyonlarca dolar değerinde olduğu açıklandı. Botsvanalı elmas firması Debswana'dan yapılan açıklamada, 1 Haziran'da bulunan 1098 karatlık elmasın, kendi türünde 'Dünyanın üçüncü en büyük değerli taşı' olduğu belirtildi. Açıklamada, çıkarılan elmas, ülkenin başkenti Gaborone'ye getirilerek Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi'ye takdim edildi.
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