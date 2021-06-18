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Haberler Ekonomi Dünyanın en büyük üçüncü elması bulundu

Dünyanın en büyük üçüncü elması bulundu

Dünyanın en büyük üçüncü elması bulundu

18.6.2021

DÜNYANIN en büyük üçüncü elması, Afrika ülkesi Botswana'da bulundu. 1098 karatlık elmasın milyonlarca dolar değerinde olduğu açıklandı. Botsvanalı elmas firması Debswana'dan yapılan açıklamada, 1 Haziran'da bulunan 1098 karatlık elmasın, kendi türünde 'Dünyanın üçüncü en büyük değerli taşı' olduğu belirtildi. Açıklamada, çıkarılan elmas, ülkenin başkenti Gaborone'ye getirilerek Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi'ye takdim edildi.
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