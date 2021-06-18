Fransa, Türkiye’ye kısıtlamayı kaldırdı

FRANSA, Kovid- 19 salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği ülkeler içinden Türkiye'yi çıkardı. Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcular için zorunlu 10 günlük karantina uygulaması kaldırıldı. Fransa'nın kararında Türkiye'deki günlük vaka sayısının 5 binlere düşmesi ve hızlı aşılama seferberliği etkili oldu. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, yaptığı paylaşımda, "Sağladığımız detaylı bilgiler sonucunda, Fransa seyahat kısıtlamaları listesinde kırmızıdan turuncuya geçtiğimiz açıklandı. Tüm seyahat edeceklere sağlıklı ve güzel tatiller dilerim" ifadelerini kullandı.

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