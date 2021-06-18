GES yatırımıyla 1.5 milyonluk tasarruf

MANISA'DA enerji giderlerini azaltmak için Seyitli mahallesinde 6.5 milyon liralık yatırımla güneş enerjisi santralı (GES) yatırımı hayata geçirildi. 13 dönüm arazi üzerine kurulan 1 megavat güzündeki tesisten yıllık 1.5 milyon liralık enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Yunusemre ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MASKİ Genel Müdürlüğü, Seyitli mahallesinde 13 dönüm arazi üzerine 6.5 milyon lira yatırımla GES kurdu. 1 Megavat gücünde olan santralden yılda 1.5 milyon lira enerji tasarrufu sağlanması bekleniyor. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, güneşli gün sayısının fazla olduğu Manisa'da hem elektrik giderlerini azalmak hem de doğal çevreyi korumayı amaçladıklarını belirtti.

NERMİN UÇTU