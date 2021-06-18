Mersin'de icradan satılık daire

Mahkeme Mersin'in Yenişehir ilçesindeki 126 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Dairenin bulunduğu bölgenin belediyenin tüm imkânlarından yararlanmakta olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 10.09.2021 11:00 belirlendi.