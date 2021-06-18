Pamukta 254 milyon liralık prim desteği

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın'da 5 bin 844 üreticiye 254 milyon lira pamuk primi ödeneceğini söyledi. Pamuk üretim merkezlerinden Aydın'da üreticilerin merakla beklediği prim ödemeleriyle ilgili müjde milletvekili Mustafa Savaş'tan geldi. Savaş pamuk prim ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını belirterek, "İlimizde 5 bin 844 çiftçimiz için 254 milyon 236 bin 592 lira Kütlü Pamuk fark ödemesi desteği ödemeleri başlıyor. Ödemeler, üreticilerimizin T.C. kimlik numarası 8 ile bitenlere bu hafta, 4 ve 6 ile bitenlere 25 Haziran'dan, 0 ve 2 ile bitenlere 2 Temmuz'dan itibaren yapılacak" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE