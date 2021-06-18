Yemekli düğünlere dönüş 400 bin kişiye ilaç olacak

Hazır yemek sektöründe, kademeli normalleşme ile düğün ve nikah törenleri için yiyecek-içecek ikramına izin verilmesinin ardından hareketlilik yaşanması bekleniyor. Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Sedat Zincirkıran, İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin genelgesini ve sektörün gelecek dönem beklentilerini değerlendirdi. Kararın, öncelikle düğün sahipleri açısından önem taşıdığına işaret ederek, vatandaşların uzun süredir düğünlerini bu şekilde yaparak misafirlerini ağırlamayı beklediğini söyledi.

DÜĞÜNLER SEKTÖRE İLAÇ

Sektör olarak yemekli düğünlerin başlamasına hazır olduklarını aktaran Zincirkıran, sektörün de salgın kurallarına uyum açısından bilinçli olduğunu ve çalışanların aşılandığını bildirdi. Zincirkıran, sektörün, salgının Türkiye'de görülmeye başladığı Mart 2020'den beri yaşadığı sıkıntılara ifade ederek, "Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına izin verilmesinin sektöre çok faydası olacak. Bu sektörde 400 bin çalışan var. Yemekli düğünler, sektöre ve sektördeki 400 bin çalışana bir nebze ilaç olacak" diye konuştu. Tüm çalışanların aşılanmaya başlamasıyla artık ofislere dönüşlerin de başlamasını beklediklerini belirten Zincirkıran şunları söyledi:

OFİSLERE DÖNÜŞ ÖNEMLİ

"Her hafta iş yerlerindeki çalışan sayısı artıyor. İş yerlerine ve ofislere dönüş oldukça bunlar için de yemekhane hizmeti alınacak. Bu hizmeti de pandemi koşulları içinde seyreltilmiş ve vardiyaları ayarlanmış şekilde vereceğiz. Önümüzdeki bahar okulların açılmasıyla salgın öncesine döneceğiz." Ülkedeki tarımsal üretimin yüzde 25'ini sektör olarak kendilerinin kullandığına dikkati çeken Zincirkıran, "Biz durduğumuzda tarım ve et sektörleri de duruyor. Arz fazlası oluşan birçok ürünün sokaklara döküldüğünü gördük. Çiftçiden gıda sanayicisine kadar pek çok sektörü etkiliyoruz. Bizim hareketlenmemiz ülke ekonomisini de olumlu tetikleyecek" iddiasında bulundu.