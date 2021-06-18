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Haberler Ekonomi ‘Yer altındaki ekonomik varlıkları çıkaracagız’

‘Yer altındaki ekonomik varlıkları çıkaracagız’

‘Yer altındaki ekonomik varlıkları çıkaracagız’

18.6.2021

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Maden de bizim, doğa da bizim. Doğaya, insana, çevreye saygılı olmak kaydıyla yerin altındaki bu ekonomik varlıkları yerin üstüne çıkaracağız" dedi. Dönmez, gittikleri bazı yerlerde 'madenciliği istemiyoruz' denildiğini ve protestolarla karşılaştıklarına işaret ederek şunları dile getirdi:

İTHALATIMIZ FAZLA
"MAALESEF bazı marjinal gruplar, bazı muhalif grupların da bu işe öncülük ettiğinin farkındayız. Madenciliğin geliştiği bir şehirde, muhalefet milletvekilleri bile 'Madencilik gelişsin, istihdam artsın' talebi ile gelirken, aynı partinin bir başka ilinde o milletvekili, 'Biz burada madencilik istemiyoruz' diye karşı duruşların sözcülüğünü yapıyor. Doğaya, insana, çevreye saygılı olarak yerin altındaki ekonomik varlıkları çıkaracağız. Türkiye bu konudaki üretimini artırarak devam ediyor. Birtakım karşı duruşlar olsa da biz doğru bildiğimiz yoldan sapmayacağız. Her yıl ortalama 4 ile 5 milyar dolar arasında madencilik ürünü ihracatımız var. Bunun iki katı da ithalatımız var."

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