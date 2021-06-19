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Haberler Ekonomi 115 milyon Euro'luk tramvay ihracatı

115 milyon Euro'luk tramvay ihracatı

115 milyon Euro'luk tramvay ihracatı

19.6.2021

YÜZDE 100 Türk mühendisliğiyle Ankara Sincan'da üretilen tramvay setleri dün Romanya'ya yola çıktı. Bozankaya tarafından geliştirilen doğa dostu yerli tramvaylardan ilk etapta 21 adeti Romanya'nın Temeşvar, 16 adeti ise Yaş kentine teslim edilecek.

İhracat 115 milyon Euro döviz girişi sağlayacak. Türkiye'nin ilk yüzde 100 elektrikli otobüsünü üreten Bozankaya, bu kez de AB teşvikleriyle Romanya'da yaşam kalitesini yükseltme ve AB standartlarında toplu ulaşımı geliştirme projesi kapsamında, 40 tramvay gönderiyor.

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