Artvin'de icradan satılık 3+1 daire

Mahkeme Artvin'in Merkez ilçesinde bulunan 3+1 daire için satış kararı verdi. Dairenin üç oda, bir salon, WC banyo ve iki balkondan oluştuğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 13.08.2021 11:00 belirlendi.