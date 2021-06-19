İsteğe bağlı sigorta ile 5400 prim günüyle emekli olma imkanı

MİLYONLARIN nefes aldığı barış yasası ile ev kadınlarından kısmi çalışanlara kadar geniş bir kesimi ilgilendiren 'isteğe bağlı, topluluk sigorta primlerine ilişkin borçlar' da yapılandırılıyor. Yapılandırma Kanunu Nisan 2021 ve önceki aylara ilişkin olup başvuru tarihi itibariyle ödeme imkanı ortadan kalkmayan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primlerinin de yapılandırılmasına olanak veriyor. İsteğe bağlı sigorta ile 5400 prim günüyle emekli olma imkânı bulunuyor. Bu kapsamda eksik günlerini yapılandıranlar emeklilik hakkı da kazanmış olacak.

EV KADINLARINA AVANTAJ

HÜKÜMET, hiçbir sigorta başlangıcı olmayan ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primini yatırarak emekli olmalarını teşvik ederken, düşük primle emeklilik yolu açıldı. Babasından dul aylığı alan kadınlara da 'ev sigortası' hakkı verilirken bugüne kadar isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının sayısı 300 bini geçti. Sigortasını başlatan ancak primini yatıramayanların primlerini bir yıl içinde ödemesi gerekiyor. Bu süre içinde primlerin yatırılmaması durumunda sigortalılık süresine sayılmayacak. Bu kapsamda olan ev kadınları 12 aylık dönemde ödenmeyen primleri için yapılandırmaya başvurup taksit olanaklarından yararlanabilir. Temmuz ayında başvuruda bulunanlar geçen yılın Ağustos ayından sonraki, Ağustos'ta başvuranlar da Eylül ayından sonraki döneme ait prim borçlarını yapılandırabilecek.

KISA ÇALIŞANLARI KAPSIYOR

KISMI süreli çalışanlar da bir yıllık dönemde ödenmeyen primlerini yapılandırabilecek. Mevcut uygulamada bir ayda 30 günden az çalışanlar primlerini yatırarak eksik günlerini aynı ay içinde tamamlıyor. Bu kapsamda eksik günlerin yatırılması isteğe bağlı sigorta primi kapsamında yer alıyor. Ay içerisinde 30 günden az çalışanlar, primlerini kendileri ödeyerek eksik günlerini aynı ay içinde 30'a tamamlayabiliyor.

HAZAL ATEŞ