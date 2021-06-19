Mersin Tarsus'ta icradan satılık arsa

Mahkeme Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan 11.710 metrekare büyüklüğündeki arsa için satış kararı verdi. Arsanın zemin durumu itibariyle içerisinde yoğun vaziyette çam ağaçlarının bulunduğu, doğusunda yer alan Berdan Irmağı'nda yer yer ağaçsız boş alanlar olmakla birlikte bu kısımlarda kullanımın olmadığı da ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 22.09.2021 10:00 belirlendi.