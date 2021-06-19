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Haberler Ekonomi Mersin Tarsus'ta icradan satılık arsa

'ta icradan satılık arsa

'in ilçesinde bulunan 11.710 metrekare arsa mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

Mersin Tarsus'ta icradan satılık arsa

19.06.2021, 09:26

Mahkeme Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan 11.710 metrekare büyüklüğündeki arsa için satış kararı verdi. Arsanın zemin durumu itibariyle içerisinde yoğun vaziyette çam ağaçlarının bulunduğu, doğusunda yer alan Berdan Irmağı'nda yer yer ağaçsız boş alanlar olmakla birlikte bu kısımlarda kullanımın olmadığı da ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 22.09.2021 10:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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