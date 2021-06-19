Mersin'de icradan satılık daire

Mahkeme Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan 114 metrekare ve 3+1 oda sayısına sahip daire için satış kararı verdi. Binanın dış yüzeyinin sıvalı ve boyalı, giriş kapısının ferforje demir doğrama olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 04.08.2021 11:00 belirlendi.