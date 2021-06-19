  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Rusya, tüm uçuşları 22 Haziran’da başlatıyor

, tüm uçuşları 22 Haziran’da başlatıyor

Rusya, tüm uçuşları 22 Haziran’da başlatıyor

19.6.2021

RUSYA, Türkiye'ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Rusya'nın uçuşları tekrar başlatması güvenli turizm adına ülkemize olan güvenin bir göstergesidir" açıklamasında bulundu.

RUSYA Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, başkent Moskova'da video konferans yöntemiyle yaptığı basın toplantısında, uçuşların tekrar başlamasına yönelik Rus heyetin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin sona erdiğini belirtti. Türk yetkililerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili bir rehber hazırladığını söyleyen Golikova, "Rus heyetinin değerlendirmesine göre, Türkiye'de maske kullanımına dikkat edilirken, kontroller organize bir şekilde yapılıyor. Gerekli maske ve hijyen malzemeleri de bulunuyor." diye konuştu.

AŞILAMA SÜRECİ BAŞARILI
TÜRKİYE'DEKİ turizm tesislerinde çalışanlara yönelik aşılama sürecinin de başarıyla yürütüldüğüne işaret eden Golikova, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındı." dedi. Golikova, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Belçika, Bulgaristan, Ürdün, İrlanda ve İtalya ile de uçuşların tekrar başlatılmasına karar verildiğini söyledi. Rusya'dan bir heyet, 16 ve 17 Haziran'da Antalya'yı ziyaret ederek Kovid-19 önlemleri hakkında bilgi almıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rusya, tüm uçuşları 22 Haziran’da başlatıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.