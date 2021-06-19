Rusya, tüm uçuşları 22 Haziran’da başlatıyor

RUSYA, Türkiye'ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Rusya'nın uçuşları tekrar başlatması güvenli turizm adına ülkemize olan güvenin bir göstergesidir" açıklamasında bulundu.



RUSYA Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, başkent Moskova'da video konferans yöntemiyle yaptığı basın toplantısında, uçuşların tekrar başlamasına yönelik Rus heyetin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin sona erdiğini belirtti. Türk yetkililerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili bir rehber hazırladığını söyleyen Golikova, "Rus heyetinin değerlendirmesine göre, Türkiye'de maske kullanımına dikkat edilirken, kontroller organize bir şekilde yapılıyor. Gerekli maske ve hijyen malzemeleri de bulunuyor." diye konuştu.



AŞILAMA SÜRECİ BAŞARILI

TÜRKİYE'DEKİ turizm tesislerinde çalışanlara yönelik aşılama sürecinin de başarıyla yürütüldüğüne işaret eden Golikova, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındı." dedi. Golikova, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Belçika, Bulgaristan, Ürdün, İrlanda ve İtalya ile de uçuşların tekrar başlatılmasına karar verildiğini söyledi. Rusya'dan bir heyet, 16 ve 17 Haziran'da Antalya'yı ziyaret ederek Kovid-19 önlemleri hakkında bilgi almıştı.