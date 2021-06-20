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Haberler Ekonomi Denizli'de icradan satılık bina

'de icradan satılık bina

'nin ilçesinde bulunan iki katlı kargir bina mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda binanın satış fiyatı da belirtildi.

Denizli'de icradan satılık bina

20.06.2021, 10:19

Mahkeme Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan 2 katlı kargir bina için satış kararı verdi. Binanın Cumhuriyet Caddesi üzerinde olduğu ve yol, su, elektrik, PTT gibi alt yapı hizmetlerinden yararlandığı ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Binanın satış tarihi olarak 20.08.2021 11:15 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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