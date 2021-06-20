Denizli'de icradan satılık bina

Mahkeme Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan 2 katlı kargir bina için satış kararı verdi. Binanın Cumhuriyet Caddesi üzerinde olduğu ve yol, su, elektrik, PTT gibi alt yapı hizmetlerinden yararlandığı ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Binanın satış tarihi olarak 20.08.2021 11:15 belirlendi.