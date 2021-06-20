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Haberler Ekonomi Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışana kolay sigorta

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışana kolay

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışana kolay sigorta

20.6.2021

EV hizmetlerinde çalışanları iş ve meslek hastalıklarına karşı da korumaya alan sigorta işlemleri, bir SMS ile yapılabilecek. İşveren, kimlik numarasını 5510'a mesaj gönderdikten sonra gelen onay kodu ile prim ödeme işlemini gerçekleştirebilecek. Temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması ev hizmeti sayılıyor.
BU işlerin ay içinde 10 günden az ve 10 günden fazla yapılıp yapılmadığına göre işlem yapılacak. Ayda 10 günden az çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sigortalı sayılacak, primleri çalıştıran kişi tarafından ödenecek. Ayda 10 gün ve üzerinde çalışanların primleri, işverenleri tarafından kolay işverenlik uygulamaları çerçevesinde yatırılacak. Ayda 10 günden az süre sigortalı çalıştıranlar, her bir gün için asgari ücretin günlük tutarının yüzde 2'si oranında prim ödeyecek. İş kazası ve meslek hastalığı için ödenecek bir günlük tutar ise 2.39 lira olarak belirlendi.

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