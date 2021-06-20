İş dünyasında baba olmayı anlatacaklar

TURKUVAZ Medya tarafından Babalar Günü'ne özel düzenlenen etkinlik, bugün Sabah Gazetesi'nin webinarında iş dünyasından sanat ve spor dünyasına kadar pek çok ünlü ismi buluşturacak. 13:00'te başlayacak etkinliğin açılış konuşmasını Sabah &Daily Sabah Yazılı Medya Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman yapacak.

Daha sonra Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in moderatörlüğünde 'İş Dünyasında Baba Olmak' konulu panel düzenlenecek. Panele Kiğilı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu ve Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu katılacak.