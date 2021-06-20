Köy Koop Birliği zeytinyağında marka olacak

İZMİR Köy-Koop Birliği 1960 yılından bu yana üretim yapan kooperatif ortaklarıyla ve Yeşil Mutabakat ilkeleriyle yeni bir zeytinyağı markası yaratmak üzere harekete geçiyor. İzmir Köy Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, Köy-Koop çatısı altında olan 20 tarımsal kalkınma kooperatifinin ürettiği zeytinyağının artık tek bir marka çatısı altında üretilip pazarlanması yönünde karar aldıklarını söyledi. Soyer, "Üreticilerin zeytinyağını dökme olarak değil markalaşarak değerinde satılmasını sağlamak üzere yola çıkıyoruz" dedi.

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