Kurban satış ve kesimine ilişkin kurallar belirlendi

YAKLAŞAN Kurban Bayramı öncesi kurban satış ve kesimine ilişkin kurallar da belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğe göre kurban satış yerleri İstanbul'da bayramdan 15 gün, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek. Satış ve kesim yerlerine girişte HES kodu sorgulaması yapılacak. Satış alanında maske takılacak, müşteri ve satıcı arasında tokalaşma olmayacak.

PARK, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesime uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlara 1000 lira idari para cezası uygulanacak. Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, toplu kesimler için 96 bin 561 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 2 bin 399 lira idari para cezası verilecek.

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