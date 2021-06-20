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Haberler Ekonomi Manisa, Mesir Fuarı ve Çiçek Festivali’ne hazır

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Manisa, Mesir Fuarı ve Çiçek Festivali’ne hazır

20.6.2021

MANİSA'DA Mesir Fuarı ile Çiçek Festivali 21-26 Haziran tarihleri arasında Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. Her yıl Nisan ayında düzenlenen Mesir Fuarı ile Mayıs ayında düzenlenen Çiçek Festivali, bu yıl pandemi nedeniyle düzenlenememişti. Uzun süredir iş yerleri kapalı olanlar için fırsat niteliğini taşıyan etkinliğe bir destek de Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan geldi. Oda etkinliğe katılan üyelerine 1500 TL katılım desteği sağlayacak.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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