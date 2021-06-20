Rus turist kapıda bekliyormuş!

RUSYA, pandemiden dolayı Türkiye için koyduğu uçuş kısıtlamasını kaldırınca, Ruslar bir saatte tur şirketlerinin internet sitelerini kilitledi. Salı gününden itibaren bir ayda 1 milyonun üzerinde Rus turistin hayalini kurdukları tatil için ülkemize gelmesi bekleniyor. Rusya'nın koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye uyguladığı uçuş kısıtlaması, Rus heyetin Antalya'da yaptığı incelemelerin ardından kaldırıldı.

İLGİ TAM 7 KAT ARTTI

Heyet, inceleme yaptığı her otelde dosyalarla dolu klasörlerle karşılandı. Heyetin klasörler karşısında şaşkınlık yaşadığı öğrenilirken, temmuz ayında 1 milyonun üzerinde Rus turist bekleniyor. Salı gününden itibaren Türkiye'ye uçuşların başlayacak olması tatilin için ülkemize gelmeyi dört gözle bekleyen Ruslar'ı da sevince boğdu.

Rus turistler, "normalleşme" kararının açıklanması üzerine turlara hücum etti. Level.Travel online tur arama ve satış sitesi uçuşların açılacağının açıklanmasının ardından ilk bir saatte Rusya vatandaşlarının Türkiye turlarına ilgisinin yedi kat arttığını duyurdu. Tur operatörleri, 22 Haziran'dan itibaren hiç zaman kaybetmeden charter uçuşlarına başlama hazırlığı yapıyor.

Rus turistlerin Türkiye'ye girişlerinde uçuştan en geç 72 saat önce yapılmış, mavi damgalı orijinali veya QR kodlu elektronik versiyonu olan COVID-19 PCR testi sertifikası ya da seyahatten 14 gün önce aşı veya antikor varlığına dair belge göstermeleri istenecek.