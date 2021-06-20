ULUSAL Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planı'nda kritik altyapıların korunması, stratejik hedeflerden biri olarak belirlendi. Bu kapsamda siber vatan, kritik altyapı sektörleri USOM ve bin 800'ün üzerinde SOME ile 5 bine yakın siber güvenlik uzmanından oluşan yapılanma tarafından 7/24 esaslı korunuyor.
Siber Güvenlik Uzmanı sayısı 5 bine ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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