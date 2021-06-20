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Haberler Ekonomi Siber Güvenlik Uzmanı sayısı 5 bine ulaştı

Uzmanı sayısı 5 bine ulaştı

Siber Güvenlik Uzmanı sayısı 5 bine ulaştı

20.6.2021

ULUSAL Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planı'nda kritik altyapıların korunması, stratejik hedeflerden biri olarak belirlendi. Bu kapsamda siber vatan, kritik altyapı sektörleri USOM ve bin 800'ün üzerinde SOME ile 5 bine yakın siber güvenlik uzmanından oluşan yapılanma tarafından 7/24 esaslı korunuyor.
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