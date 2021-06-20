Urla'da icradan satılık arsa

Mahkeme İzmir'in Urla ilçesinde bulunan 307 metrekare büyüklüğündeki arsa için satış kararı verdi. Arsanın Çeşme-İzmir karayoluna 300 m. Göztepe spor tesislerine 600 metre mesafede olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 26.07.2021 09:00belirlendi.