Yerli televizyon markası 1 yaşında

YERLİ teknoloji markası Onvo, 1'inci yılını doldurdu. İstanbul'da yer alan üretim fabrikası, dünyanın pek çok ülkesine 4K görüntü kalitesine sahip smart teknolojili televizyonlar ihraç ediyor. Markanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca, "1 yılda dünyanın birçok ülkesine televizyon ihraç ettik. Her geçen gün ticaret hacmimiz büyüyor" dedi.
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