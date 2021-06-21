1 kutu ipekböcegi 4 bin TL kazandırıyor

Bursa'da Mustafakemalpaşa'da sıfır masrafla 40 günde 1 kutu ipekböceği yetiştiren üreticiler, ortalama 4 bin TL gelir elde ediyor. Mustafakemalpaşa Belediyesi'nden aldığı destekle evinin çatı katında ipekböceği yetiştiren Kamil Karaman, "Bir üretici 4 kutu ipekböceğine çok rahat bakabiliyor. Türkiye şartlarına baktığımızda bu çok iyi bir rakam. Kadınlarımız ve gençlerimiz bu işi rahatlıkla yapabilirler. Belediyemiz teknik destek de sağlıyor. Belediye Başkanımız Mehmet Kanar'a ve Kozabirlik yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.