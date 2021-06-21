Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların 'Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama ve Yükseltme Asgari Koşulları'nda belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi. İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...