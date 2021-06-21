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Haberler Ekonomi ÇKS kaydı için son gün 30 Haziran

ÇKS kaydı için son gün 30 Haziran

ÇKS kaydı için son gün 30 Haziran

21.6.2021

ÇİFTÇİ Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, 30 Haziran'da sona erecek. Desteklerden yararlanmak, tarım sigortası yaptırabilmek ve düşük faizli kredi kullanabilmek için ÇKS kaydının önemine değinen uzmanlar, üreticilerin bu konularda mağduriyet yaşamaması için 30 Haziran'a kadar kayıtlarını yaptırmaları gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar, ÇKS kaydı yaptıramayan çiftçilerin, yıl içerisinde mazot, gübre, yem ve prim desteklerinden yararlanamayacaklarını, düşük faizli kredi kullanamayacaklarını, devlet destekli tarım sigortasına başvuru yapamayacaklarını da belirterek "Hak kaybı yaşamak istemeyenler mutlaka başvurularını yaptırsın" dedi.

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