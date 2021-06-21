Karacasu çömlegini dünya tanıyacak

AYDIN'IN Karacasu ilçesinin simgelerinden çömleğin tanıtımı için düzenlenen "1. Uluslararası Karacasu 'Kırmızı Eller' Çömlek Çalıştayı ve Festivali" 29 Haziran'da başlayıp 6 gün sürecek. Karacasu'da özel kırmızı bir topraktan elde edilen çamurun işlenmesi ile ortaya çıkan ve geçmişi bronz çağına kadar dayanan çömlek bir yandan çalıştayda bilimsel yönleriyle ele alınacak, diğer yandan ise seramik ve çömlek ustaları hünerlerini sergileyecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aydın Valiliği, Karacasu Kaymakamlığı, Karacasu Belediyesi, GEKA ve Ege Sanat Birliği desteğiyle yapılacak festival 4 Temmuz'da sona erecek. Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, "UNESCO dünya kültür mirası listesinde yer alan Afrodisias antik kentimiz ile birlikte Karacasu çömleğini, çömlek toprağını bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi.

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