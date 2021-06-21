Sahte siteler, yüzde 70'e varan indirim kampanyalarıyla vatandaşların dikkatini çekmeye çalışırken, sahte otel tanıtımlarına karşı da dikkatli olunması gerekiyor.
GÜVENLİ REZERVASYON İÇİN 6 ÖNEMLİ KURAL
● Rezervasyonu doğrudan tesise ait site, acenteden yapın.
● Otelin yıldız sayısı, işletme belgesini sorgulayın.
● Otelle iletişime geçin, iletişim bilgilerini teyit edin.
● İnternet sitesinin kaydına bakın.
● Giriş yapılan linklere, mail uzantılarına dikkat edin.
● Kimlik avına karşı güvenli yazılımları tercih edin.
HAZAL ATEŞ
Tatil planı yaparken sahte sitelere dikkat! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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