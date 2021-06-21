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Haberler Ekonomi Tatil planı yaparken sahte sitelere dikkat!

Tatil planı yaparken sahte sitelere dikkat!

Kademeli normalleşme ve aşı faaliyetlerinin hızlanması ile birlikte binlerce kişi internet üzerinden rezervasyon yaptırıyor Ancak sahte sitelerin mağduriyetlere yol açabileceğini belirten yetkilileri, vatandaşları internetten yaptıkları rezervasyon konusunda uyarıyor.

Tatil planı yaparken sahte sitelere dikkat!

21.6.2021

Sahte siteler, yüzde 70'e varan indirim kampanyalarıyla vatandaşların dikkatini çekmeye çalışırken, sahte otel tanıtımlarına karşı da dikkatli olunması gerekiyor.

GÜVENLİ REZERVASYON İÇİN 6 ÖNEMLİ KURAL
● Rezervasyonu doğrudan tesise ait site, acenteden yapın.
● Otelin yıldız sayısı, işletme belgesini sorgulayın.
● Otelle iletişime geçin, iletişim bilgilerini teyit edin.
● İnternet sitesinin kaydına bakın.
● Giriş yapılan linklere, mail uzantılarına dikkat edin.
● Kimlik avına karşı güvenli yazılımları tercih edin.

HAZAL ATEŞ

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