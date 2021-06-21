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Tatil planı yaparken sahte sitelere dikkat!

Kademeli normalleşme ve aşı faaliyetlerinin hızlanması ile birlikte binlerce kişi internet üzerinden rezervasyon yaptırıyor Ancak sahte sitelerin mağduriyetlere yol açabileceğini belirten Ticaret Bakanlığı yetkilileri, vatandaşları internetten yaptıkları rezervasyon konusunda uyarıyor.

21.6.2021