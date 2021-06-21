Türkiye’nin dev projeleri Türkiye Sigorta’ya emanet

SİGORTA ve emeklilik sektörünün önde gelen şirketlerinden Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, ilk çeyrekte güçlü finansal sonuçlara imza attı. Türkiye Sigortalar Birliği Başkanı, Ziraat Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli, şirketin geçen yıl gönüllü bireysel emeklilik, otomatik katılım sistemleri toplamında 4.2 milyon katılımcı, çalışan sayısıyla 36 milyar lira fon büyüklüğüne ulaşarak sektörün lideri olduğunu söyledi. TÜRKSAT uydularını sigortaladıklarını belirten Benli, "Uydularımız, Türk Hava Yollarımız, aklınıza gelen şu son dönemlerde de ne kadar büyük projemiz varsa hepsinde biz gerekli teminatı ve poliçeleri sağladık. Dev projelere teminat için birleştik" dedi.

HAZAL ATEŞ