Zeytinyagı uzmanları Balıkesir’de toplandı

BALIKESİR, Türkiye'nin ilk uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Anatolian IOOC'ye ev sahipliği yaptı. Farklı ülkelerden 267 natürel sızma zeytinyağının yarıştığı etkinlikte, 29 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yerli ve yabancı zeytinyağı tadımcıları tarafından yapılan kör tadımda 9 ülkeden 24 tadım profesyoneli yarışmada görev yaptı. Yarışma jürisinde İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan, Çin, Japonya, İsrail, Tunus ve Türkiye'den de uzmanlar yer aldı. Yarışmada Nova Vera Organik, Türkiye'nin en iyi natürel sızma zeytinyağı seçildi. Yarışma Kurucusu Birsen Can Pehlivan, "İlk yılımız olmasına rağmen katılım sağlayan herkese çok teşekkür ederim" dedi.