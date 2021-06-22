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Haberler Ekonomi 3 milyon Rus turist gelebilir

3 milyon Rus turist gelebilir

3 milyon Rus turist gelebilir

22.6.2021

RUSYA'NIN Türkiye'ye yapılacak uçuşları bugün itibariyle yeniden başlatması turizmcilerde moralleri yükseltti. Rusya'nın kararının Türkiye'ye duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirten sektör temsilcileri, gelecek Rus turist sayısının 3 milyonu bulabileceğini söyledi. Rus havayolu şirketi Aeroflot, Antalya, Bodrum ve Dalaman'a birer, İstanbul'a iki ek sefer düzenleyeceğini açıkladı. Rusya'daki tur operatörleri Anex, Pegas, TUI Rusya ve Coral, bugünden itibaren 26 Rus şehrinden günlük 140 uçuşla Türkiye uçuşlarına başlayacak. Level Travel yetkilileri, uçuşların açılacağının açıklanmasının ardından ilk bir saatte Rusların Türkiye turlarına ilgisinin 7 kat arttığını duyurdu.

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