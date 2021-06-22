35 ülkeye ceviz fidanı satıyorlar

BALIKESİR'İN Bandırma ilçesine bağlı Sahil Yenice Mahallesi 240 hane ve bin kişiden oluşan nüfusu ile Türkiye'nin ceviz fidanı ihtiyacının yüzde 95'ini tek başına karşılıyor. Dünyadaki ceviz fidanı ihtiyacının ise yüzde 3'ünü karşılayan Sahil Yenice'de üreticiler AB'ye ihracatın devam edebilmesi için yetkililerden "Doku Kültür Laboratuvarı" istiyor. Köyde bulunan 80 firma Türkiye'nin dört bir yanına ve dünyanın 35 ülkesine fidan ihracatı yapıyor.

■ SUAT SALGIN