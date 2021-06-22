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Haberler Ekonomi 850 bin esnafa büyük fırsat

850 bin esnafa büyük fırsat

850 bin esnafa büyük fırsat

22.6.2021

BASİT usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, terzi ve tamircilerin de aralarında yer aldığı binlerce esnafa matrah ve vergi artırımı konusunda bir dizi kolaylık sağlandı. Yılsonunda yapılacak düzenlemeyle gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacak olan 850 bin esnaf yapılandırma yasasıyla borç yükünden de kurtulacak. Binlerce şirket, yatırım fonu yönetenler, gelirini beyan etmeye mecbur ticaret, serbest meslek erbabı, çiftçiler gelir ve kurumlar vergisi artırımından 6 başlıkta yararlanabilecek. Birden fazla işyerinden geliri olanlar da uygulamadan yararlanacak. Gümrük vergisi borçlarını yapılandıranlar kazançlı çıkacak, Haziran ayı için hesaplamada sadece yüzde 0.35 oranı esas alınacak. Ödenen alacaklara 9 Haziran'dan sonraki süreler için faiz, zam işletilmeyecek. Gelir ve kurumlar vergisi (stopaj) artırımından ticaret şirketleri, iş ortakları, dernekler, KİT, kamu kurumları, vakıflar, yatırım fonu yönetenler, kooperatifler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, çiftçiler yararlanabilecek. Vergi peşin ödenebileceği gibi 6 taksit halinde de yatırılabilecek. İşyeri sahibi 33 bin lira yerine 6 bin lira ödeme fırsatı bulacak.

HAZAL ATEŞ

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