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Haberler Ekonomi Demir yüzde 5’ten fazla değer kaybetti

yüzde 5’ten fazla değer kaybetti

Demir yüzde 5’ten fazla değer kaybetti

22.6.2021

EMTİA piyasasında geçen hafta, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" öngörüleri ve Çin'in, emtia fiyatlarındaki artışa karşı birtakım önlemleri devreye almayı planlamasıyla sert düşüşler yaşandı. Demir cevheri fiyatları, Çin'de mevsim kaynaklı inşaatlarda yaşanan yavaşlamanın etkisiyle yüzde 5'ten fazla değer kaybetti. Geçen hafta paladyum yüzde 13, platin yüzde 9,8, gümüş yüzde 7,6, bakır yüzde 6,9 ve altın yüzde 6 oranında düştü.
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