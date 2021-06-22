EMTİA piyasasında geçen hafta, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" öngörüleri ve Çin'in, emtia fiyatlarındaki artışa karşı birtakım önlemleri devreye almayı planlamasıyla sert düşüşler yaşandı. Demir cevheri fiyatları, Çin'de mevsim kaynaklı inşaatlarda yaşanan yavaşlamanın etkisiyle yüzde 5'ten fazla değer kaybetti. Geçen hafta paladyum yüzde 13, platin yüzde 9,8, gümüş yüzde 7,6, bakır yüzde 6,9 ve altın yüzde 6 oranında düştü.
Demir yüzde 5’ten fazla değer kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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