Folkart Boyalık Çeşme’de yeni yaşam başlıyor

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, İzmir'de tamamladıkları 15. projenin anahtarlarını teslim etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

MİMARI DURMUŞ DİLEKÇİ

ÇEŞME'DE tamamladıkları 6. projelerinin Folkart Boyalık Çeşme olduğunu belirten Sancak, otoyolla İstanbul'dan Çeşme'ye ulaşmanın 4 saat gibi kısa bir sürede mümkün olduğuna işaret etti. Sancak, "İstanbul'da çıkıp Çeşme'deki sonsuz maviliğe ulaşmanız artık çok daha kolay. Yılın 12 ayı yaşayabileceğiniz ve Çeşme'nin tadını çıkarabileceğiniz Folkart Boyalık, en güzel butik projelerimizden biri oldu" diye konuştu. FOLKART Boyalık Çeşme'ye emek verenleri kutlayan Mesut Sancak, projenin ilk müşterilerinden Mutlu Kasapoğlu'na süitinin anahtarını teslim etti. Kasapoğlu, projenin Çeşme'ye yakışır, çok güzel bir yaşam merkezi olduğunu söyledi. Modern lüks anlayışıyla özel yaşamın ayrıcalığını Çeşme'de yaşamak isteyenler için tasarlanan Folkart Boyalık, mimar Durmuş Dilekçi'nin imzasını taşıyor. Açık havuz, çocuk havuzu, kapalı havuz, sauna, fitness, pilates ve yoga odası, kafe alanı, açık dinlenme terasları, ortak peyzaj alanları ile dikkat çeken proje kapalı otoparkı ile de öne çıkıyor.