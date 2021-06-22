Kırtasiyecilere 5 bin lira ödenecek

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kırtasiyeci Esnafı Destek Programı için başvuruların, "https://forms.ailevecalisma.gov.tr/uigm/form/" üzerinden alındığını, programdan Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Ordu ve Şanlıurfa'da kırtasiyecilik yapan 1200 esnafın yararlanabileceğini ifade etti. Bilgin, programla kişi başı 5 bin lira olmak üzere toplam 6 milyon lira destek verileceğini kaydetti.