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Haberler Ekonomi Mesir Fuarı çiçek açtı

çiçek açtı

Mesir Fuarı çiçek açtı

22.6.2021

MANİSA'DA Mesir Fuarı ve Çiçek Festivali aynı anda açıldı. Pandemi nedeniyle ertelenen Mesir Fuarı ile mayıs ayında yapılması planlanan Çiçek Festivali başladı. Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve çeşitli illerden firmaların katıldığı festivalde çok uygun fiyatlarla çiçek, bitki, fide ve fidan alma imkanı bulunuyor. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası etkinliğe katılan üyelerine, firma başına 1.500 TL katılım desteği sağladı. Fuarı ve festival, 26 Haziran'a kadar açık kalacak.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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