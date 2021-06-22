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Turizmde KDV indirimi desteği 1 ay daha uzatıldı

Son dakika haberine göre turizm sektöründe KDV indirimi desteğinde süre 31 Temmuz'a kadar uzatıldı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.