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Haberler Ekonomi Türk girişimcilerden yurt dışında yatırım rekoru

Türk girişimcilerden yurt dışında yatırım rekoru

Türk girişimcilerden yurt dışında yatırım rekoru

22.6.2021

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Türk girişimcilerin yurtdışındaki yatırımlarının geçen yıl 43.9 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Bakan Muş, "Firmalarımız yurt dışı yatırımlarıyla küresel aktörler haline geliyor. Yurt dışındaki Türk yatırımları kanalıyla ihracatımız geçen yıl 6.4 milyar dolara yükseldi" dedi.
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