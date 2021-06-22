TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Türk girişimcilerin yurtdışındaki yatırımlarının geçen yıl 43.9 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Bakan Muş, "Firmalarımız yurt dışı yatırımlarıyla küresel aktörler haline geliyor. Yurt dışındaki Türk yatırımları kanalıyla ihracatımız geçen yıl 6.4 milyar dolara yükseldi" dedi.
Türk girişimcilerden yurt dışında yatırım rekoru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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