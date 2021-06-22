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Haberler Ekonomi Türkiye’nin ‘yeşil elektrik piyasası’ işleme açıldı

’nin ‘yeşil elektrik piyasası’ işleme açıldı

Türkiye’nin ‘yeşil elektrik piyasası’ işleme açıldı

22.6.2021

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, EPİAŞ bünyesinde 1 Haziran'da devreye giren ve dün yenilenebilir kaynak bazında işleme açılan YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası'nın açılış törenine katıldı. Bakan Dönmez, törende yaptığı konuşmada "Üreticilerimize ve tüketicilerimize kullandıkları elektriğin kaynağını seçme alternatifi sunuyoruz." diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN elektrik kurulu gücü 97 bin 377 megavata ulaşırken, yenilenebilir enerji kaynakları 50 bin 990 megavatla bu kapasitenin yüzde 52,5'ini oluşturuyor. Temiz enerji haritasında, İzmir rüzgar, Konya güneş, Aydın jeotermal, Şanlıurfa hidroelektrik kapasitesiyle lider şehirler olarak öne çıkıyor.

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