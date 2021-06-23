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Haberler Ekonomi Çıldır Havaalanı için Aydınlılar birlik oldu

için Aydınlılar birlik oldu

Çıldır Havaalanı için Aydınlılar birlik oldu

23.6.2021

GÜNEY Ege Kalkınma Ajansı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un öncülüğünde Aydın Ticaret Odası tarafından yapılan başvurunun ardından Çıldır Havaalanı'nın Yolcu Trafiğine Açılması Fizibilite Projesi hazırlamaya başladı. Projenin açılış toplantısına Vali Hüseyin Aksoy ile AK Parti Aydın Milletvekilleri Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı da katıldı. Kentte bir havaalanı olmasının ortak talepleri olduğunu ifade eden Vali Aksoy, "Bu projeyi önemsiyorum. Aydın'da fikir birliği var. Arzumuz, projede toplanan verilerin isteklerimizle örtüşmesi" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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